Ventura habló de la salida de Tauro de Intrusos y destruyó a todos

Luis Ventura quedó desvinculado de Intrusos en 2014 en medio de un gran escándalo y un quiebre en su relación con Jorge Rial. Ahora, tras la renuncia Marcela Tauro al ciclo de espectáculos, el periodista lanzó duros conceptos en diálogo con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina.

“Creo que Marcela va a probar ahora lo que me pasó a mi hace seis años, va a probar lo que es la actividad y lo que es el medio, ¿no? No me quiero meter en este tema porque a lo mejor puedo llegar a ser injusto, a lo mejor enceguecido por un sentimiento que tengo adentro y que si lo expresara como realmente lo siento, sería muy brutal. Prefiero llamarme a silencio”, comenzó Ventura.

Y agregó: “Yo ya no tengo nada que ver con Intrusos, no se lo que pasa ni lo que pasará. Simplemente, si tengo que recordar Intrusos, prefiero recordarlo como una escarapela en el pecho que me llenó de felicidad cuando estuve”.

Jugando una carta más incisiva, el amigo de Rial sostuvo: “Seguramente pasaron muchas cosas, y si tengo que hablar con la verdad, habría muchos ardores para todos los costados, así que elijo el silencio. Lo que me dolió no fue una actitud individual, porque ahí hubo mucha complicidad colectiva. Vos convivís con gente al lado, y no esperás que el que tenés al lado te meta una puñalada. Vos decís ‘este jugador tiene la misma camiseta que yo y es de los míos’, y muchas veces esos son los que te traicionan, o los que cuando llega la jugada fundamental del partido, no ponen lo que tienen que poner, miran para otro lado y se hacen los desentendidos. Incluso, a veces son los que participan del movimiento justiciero que toman algunos con mucha injusticia"