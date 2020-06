La reacción de la ex de Tinelli: "cuánta maldad tiene cierta gente"

View this post on Instagram

No suelo mostrar a mis hijos en las redes, pero este momento queriu0301a compartirlo. Cuarenteneando...y pasando de aburrimiento en aburrimiento (yo le digo que esto, lo va a convertir en una persona mau0301s creativa)ud83dude47ud83cudffcu200du2640ufe0f Mamau0301 de 4 tratando de meterle sabiduriu0301a al asunto... Fuerza madresud83eudd1fud83cudffb