La foto que deja mal parada a Romina Malaspina y sus chats privados con Benjamín Vicuña

En 2017, Romina Malaspina generó revuelo al verse envuelta en una polémica luego de filtrarse en los medios unos supuestos chats de WhatsApp con Benjamín Vicuña. En ese tiempo, ella estaba participando en un reality en Chile, y el actor ya estaba en pareja con la China Suárez.

En pleno hervidero mediática, tras los osados looks que utiliza para conducir un noticiero de Canal 26, Romina aprovechó su paso por LAM para hablar del supuesto coqueteo virtual.

"Nunca tuvimos un chat, no son míos. ¿Cómo voy a escribir estando adentro de un reality que no tengo celular? Además, ese chat está hecho con un Samsung y yo tuve iPhone toda la vida. No sé quién lo hizo, fue una cosa de prensa, cuando yo estaba en el reality en Chile. A Benjamín no lo conozco", dijo Malaspina.

Sin embargo, una foto retro que subió a su red social desacreditaría toda su explicación, dado que en la imagen se la ve tomándose una selfie con un celular Samsung.