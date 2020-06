Flor Vigna habló sobre la maldición que acecha su casa: "Pasa de todo"

Flor Vigna transita sus últimos meses encerrada en su casa, como la mayoría de los argentinos. En ese sentido, la bailarina comparte su cotidianeidad en las redes sociales para seguir en contacto con sus seguidores.

Ahora, en sus últimos videos que publicó desde su cuenta de Instagram, habló de la supuesta "maldición" que tiene su casa. Dos problemas hogareños fueron el disparador: "Estos días estuve media reflexiva, bajonera y me dije me voy a dar unos días para mí, voy a ir para dentro, me voy a escuchar, un viaje interior… irme a hippilandia. El asunto es que me quise ir y me pasó de todo", comenzó diciendo la actriz a través de un video titulado "Mi mala suerte".

Video Luego enumeró sus problemas: "Resulta que se tapó el baño, porque las cañerías se comunican entre la bañadera, el bidé y el inodoro, y, si vos perdés mucho pelo, se va quedando… y encima, en mi hermoso departamento, lo que hace el de arriba se comunica a una cañería mayor que involucra a mi cañería y me terminaron cobrando $7.800. ¡Me chorearon!", disparó.

Pero no todo terminó ahí: "La otra responsable de cortarme el viaje espiritual fue mi heladera, alias Martha, como la bauticé. Decidió dejar de andar la muy turra. Yo pensé que era el enchufe y la conecté en otro enchufe… ¡pero tampoco funcionó!, porque Martha decidió dejar de funcionar la única semana que me tomé para apartarme del mundo… ¡Se me explotó el baño, la heladera dejó de andar, y todo!", expresó enfurecida.

Finalmente, y siguiendo los consejos de sus seguidores, se abrazó a la heladera y le rogó que vuelva a funcionar "Martha por favor. Martha yo te necesito. Martha estamos unidas en ésta. Yo nunca te menosprecié, nunca te desvaloré, yo siempre supe que vos eras lo más importante en esta casa, ¿entendés?".