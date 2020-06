El poderoso millonario con el que estaría involucrada Romina Malaspina

Romina Malaspina ha estado en el ojo de la tormenta mediática en estas semanas, y ahora al asistir como invitada Los Ángeles de la Mañana, mantuvo un tenso cruce con la panelista Karina Iavícoli.

Para la ex Gran Hermano es insólito que se haya hablado tanto sobre ella y el top traslúcido que lució en Canal 26. “Ya dije que, no se cómo, pero voy a subastar el top. Tengo que ver de qué manera, y después lo voy a donar”, comentó Malaspina.

Iavícoli preguntó a la invitada si es cierto que un jeque árabe la invitó a Dubai. Con picardía Romina le retrucó: "Si querés te lo presento, así vas". Aunque luego desacreditó la versión diciendo: "Hay que leer información que sea verdad". Y remarcó: “Yo no lo dije. No lo escucharon de mi boca”.

Frente a la insistencia de la panelista de LAM, Malaspina concluyó: “Nada de lo que se dijo es real. Fui porque conocí Dubai y me encantó. No fui con nadie, ni nada”.

A su vez, la conductora de Canal 26 negó la versión de un affaire con Benjamín Vicuña. En su momento aparecieron capturas de chats que supuestamente pertenecían a una conversación entre la joven y el actor chileno: “Esos chats no son míos. ¿Cómo voy a escribir si estaba adentro de un reality en el que no tenía celular? Ese chat está hecho con un Samsung y yo tengo iPhone de toda la vida. En 2017 me hicieron una cosa de prensa cuando yo estaba en un reality. Me encantaría saber quién me hizo esa cama. Nunca lo vi y nunca chateé con él”.