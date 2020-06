La furia de Connie Ansaldi contra los famosos que se contagiaron de coronavirus en Telefe

La ola de contagios de coronavirus confirmados en Telefé sigue en aumento. Entre los quince infectados en el programa "El precio justo" se encuentran su conductora, Lizy Tagliani y varios de sus invitados famosos, Miguel Ángel Cherutti y Belén Francese, entre otros tantos trabajadores del canal.

Recordemos que varios invitados ya comunicaron que dieron negativo, entre ellos Melina Pitra, Santiago Maratea, Lizardo Ponze, Diego Moranzoni y Magui Bravi.

Ahora fue Connie Ansaldi quien decidió salir al cruce de todos los famosos que aceptaron ir al ciclo.

"No entiendo la verdad. Se la agarran con el Precio Justo porque nunca decir un FUI UN BOLUDO. A mi me invitaron a ir y dije que no. Mi Salud es MI responsabilidad, no de terceros. Más allá de eso, los canales deberían haber decidido cambiar los formatos de programas de invitados", expresó la periodista y conductora en Twitter.