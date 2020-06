Finalmente, Pachu Peña confirmó el resultado de su test de coronavirus

Pachu Peña confirmó hace instantes el resultados de su test de Covid-19, tras conocerse 15 casos positivos surgidos de las grabaciones del programa de Telefe, El precio justo. Desde su cuenta de Twitter informó que el resultado fue negativo. "Me acaba de llamar la doctora el resultado del test es NEGATIVO".

Me acaba de llamar la doctora el resultado del test es NEGATIVO uD83DuDE00 — pachu peña (@pachu_penia) June 25, 2020

Tras la polémica desatada ayer, cuando se filtró un supuesto resultado positivo de su hisopado, el humorista salió a aclarar los tantos.

"Estoy asombrado porque dicen que soy positivo. Me hicieron el hisopado ayer, martes, y me dijeron que el resultado tarda 48 horas. Pero esta mañana empezó a circular que soy positivo, entonces llamé a Telefe y me dicen que no tienen el resultado, y que va a estar para mañana", aclaró Peña, y agregó. "Me siento bien de salud, no tengo ningún síntoma de nada y estoy aislado desde hace 12 días. Según el protocolo, no tengo contacto con mi familia, como solo, estoy solo en un cuarto. Es grave si se filtró el resultado de mi hisopado", manifestó.