Jésica Cirio mostró la llegada de Insaurralde a su casa

Papu00e1 volviu00f3 a casa y por acu00e1 es todo felicidad y agradecimiento! Fueron du00edas difu00edciles pero nunca dudamos de que todo iba a salir bien u2764ufe0f Feliz de tenerte con nosotras de nuevo @minsaurralde_ , sos un ejemplo para Chloe y tambiu00e9n para mi porque nadie luchu00f3 tanto como vos ud83dude4fud83cudffc Te amamos!!!! Gracias a todos ustedes por estar pendientes de mi familia en estos du00edas, los sentimos muy cerca ud83dude4fud83cudffcu2728 Gracias por el amor y los buenos deseos ud83eudd70