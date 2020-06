Edith Hermida condujo con el mismo top de Malaspina: mirá cómo le quedó

Romina Malaspina quedó en el ojo de la tormenta mediática la semana pasada tras conducir un noticiero del Canal 26 con un sugerente top transparente.

En una movida juguetona, Edith Hermida decidió usar la misma prenda para la conducción de Bendita. “¡Tomá, Malaspina! ¿Por qué no me puedo poner el top de Malaspina?”

Luego, en complicidad con Beto Casella y sus compañeros aseguró que no se quitaría la campera: “No, no, la campera no me la saqué porque tampoco es para… El look va con la campera. A Malaspina le faltaba un blazer o un camperita para quedar en modo noticiero como estoy yo, sería”.

“Te queda mejor que a ella. Edith se impuso el desafió y lo cumplió. La quiero ver a Romina a la edad de la Chiru”, agregó Beto recordando que su panelista y actual co conductora la semana pasada cumplió 50 años.

Mirá cómo le queda el look a Hermida a partir de los 10 minutos del siguiente video: