Sobreviviente: el trágico episodio que vivió Sebastián Estevanez

Sebastián Estevanez habló sobre algo de lo que pocos saben: el momento en el que tuvo que luchar por su vida en 1997. El actor sufrió un accidente de tránsito que lo tuvo 14 días internado en coma 4 con 5 por ciento de probabilidades de vida.

“Tengo el recuerdo de que peleaba minuto a minuto por no morirme, se ve que hablaba con Dios", reveló en el programa radial Agarrate Catalina.

“Estaba con la máquina que te agujerean los pulmones y el pecho para respirar, no sé si llama neumotorax. Para que viviera, tenían que desenchufarme y ponerme una máscara con oxígeno, y yo tenía que colaborar. Me acuerdo que mi viejo me decía 'dale, vamos, dale' y yo le hacía con las manos que me moría, que me asfixiaba”, recordó sobre el tratamiento que recibió en la terapia.

Aseguró que vivir esta experiencia lo cambió para siempre: “sentí que al tocar fondo y volver, me dieron la posibilidad hacer las cosas de la mejor manera".

El actor también habló sobre los memes que circulan en redes acerca de cómo actúa y reconoció que a él eso no le afecta para nada.