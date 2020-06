Luego del escándalo, Romina Malaspina tomó una drástica decisión

Romina Malaspina volvió a ser noticia en todos los medios. Luego de lo que fue su participación en la edición 2015 de Gran Hermano, que catapultó su carrera como mediática, ahora se encuentra trabajando como presentadora en Canal 26, donde en las últimas horas se desató una gran escándalo porque dio las noticias económicas del país con un osado top con transparencias en las que se veían sus lolas.

El hecho se hizo viral en horas, generando un sin fin de polémicas. En este contexto, la rubia tomó la decisión de publicar un mensaje más que contundente para los medios de comunicación.

"Chicos les pido mil disculpas a todos los medios que me están contactando por notas y demás; pero sabrán comprender, que literalmente, es imposible leer todo esto. Todos los mails, instagram md, whatsapp. Posta no es que no quiera o me crea nada, pero estoy totalmente saturada, se fue todo de control y voy a dejar mi celular en stand by por una semana, porque no puedo atender 800 números que no conozco. Por lo tanto , sigo haciendo mi trabajo en canal 26. Gracias por entender", lanzó la modelo.