La imagen que confirmaría el romance entre Ricky Martin y Pablo Alborán

Esta semana el cantante español Pablo Alborán reveló su orientación sexual después de años de especulaciones.

"Hola familia, hola a todos. Como sabéis el mundo nos está dejando algunas noticias agridulces últimamente. Todos nos sentimos extraños, nos replanteamos la vida, el trabajo... Lo que nos hace feliz y lo que no. Creo que en muchas ocasiones nos hemos olvidado del amor que nos une, ese que nos hace más fuertes y mejores. Y hoy desde ese amor me gustaría contaros algo muy personal", así comienza el relato en un video que acaba de publicar en su cuenta oficial de Instagram.

"Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad, desde el racismo, la xenofobia, el machismo, la transfobia, la homofobia... cualquier tipo de odio, y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso", continúa el artista de 31 años, para luego afirmar: "Estoy aquí para contaros que soy homosexual".

Rápidamente, el apoyo de sus colegas de la industria no se hizo esperar. Figuras como Rosalía, Ana Torroja, Laura Pausini, Mónica Naranjo, David Bisbal, Alejandro Sanz, Juan Magán y Chenoa publicaron mensajes de respaldo. Pero el que más llamó la atención fue el de Ricky Martin, quien le escribió un sentido mensaje de apoyo.

"Bravo, hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza, y eso es triste. Esa batalla, ya la has ganado. Qué afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este vídeo. Qué feliz me siento por ti. A vivir sin miedos, Pablo. Te lo mereces", escribió.

Las emotivas palabras que el puertorriqueño le dedicó al cantautor hicieron resurgir los rumores de que en el pasado hayan tenido un acercamiento más allá del amistoso y el colaborativo en la música.

Los rumores comenzaron en 2014, cuando ambos cantantes compartieron un viaje a la India. En aquel momento Ricky estaba soltero. Aquel encuentro quedó plasmado en una foto publicada por Alborán donde aparecían juntos en aquel viaje: "Todo un lujo componer contigo en la India, @ricky_martin. Otro sueño cumplido. Sorpresas para el próximo disco, familia!", escribió al pie de la imagen fechada en febrero de 2014.

Luego, los rumores inundaron los medios de espectáculos y el español se molestó: "Es realmente triste que por subir una foto te tengan que preguntar quién se acuesta en tu cama. Esa pregunta no se debe hacer en este siglo. Es penoso y triste". Pablo explicó que el viaje fue una oportunidad para reunirse con su colega, con quien terminó colaborando en el tema "Quimera" del disco Terral, lanzado a las radios el 11 de noviembre de 2014.

Pero, en diciembre de 2015 volvieron a resurgir con más fuerza los rumores. Pablo y Ricky publicaron en sus redes sociales unas fotografías muy similares, en posiciones idénticas y casi al mismo tiempo, con el mensaje de buenos días donde aparecen acostados en una cama con sábanas blancas, aunque, claro, cada uno por su lado y sin aparecer juntos. La similitud de las imágenes provocó que muchos seguidores infirieran que los famosos se encontraban juntos.

Ninguno de los involucrados dio declaraciones sobre el tema, hasta 2016, cuando Pablo pasó un incómodo momento durante una rueda de prensa en Chile. "Yo respeto tu profesión y a los medios porque los necesito en mi carrera. Pero también es cierto que soy músico, así que cuando quiera hacer una rueda de prensa sobre lo que ocurre o no ocurre en mi cama, si quieres te llamo, pero hoy no".

Ya en 2016 los rumores quedaron en el pasado cuando Ricky empezó una relación sentimental con el pintor sueco Jwan Yosef, a quien conoció admirando su obra en Instagram y con quien finalmente se casó en 2018.