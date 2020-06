Cristina: "¿Qué necesidad tenía Alberto de querer humillarme al aire?"

Cristina Pérez hizo un descargo en su programa Convesiones en la noche de Radio Mitre , tras el cruce que la periodista protagonizó con el presidente Alberto Fernández hace un par de días en Telefe Noticias.

“La verdad, no me esperaba que ayer Alberto Fernández me saliera a 'chucear' con eso de los adjetivos. Porque me conoce desde hace muchísimos años, y además, con la diferencia de poder que hay entre un presidente y yo, ¿qué necesidad tenía de querer humillarme al aire? Yo no me dejé humillar porque me enseñaron que no me deje humillar por nadie, pero me tocó a mí como le hubiera tocado a cualquiera, aunque acá de lo que hay que hablar es de una medida en la que se juega el Estado de Derecho en la Argentina. Es el presidente el que tiene que leer la Constitución, no yo", manifestó enfática la periodista y conductora.

Y agregó en alusión a la intervención estatal de Vicentín: "Todo esto me pone muy triste, porque el presidente quiso cambiar el ángulo de mi pregunta, pero sabe que eso es inconstitucional, y me manda a leer una ley de Videla, como si no supiera que la Constitución está por encima de las leyes”.

"Repito que me da pena lo que pasó, porque hay muchos que consideran que estamos tocando un límite, y me parece que Alberto Fernández traiciona a quienes lo creyeron un presidente moderado”, enfatizó Pérez, remarcando que espera “de corazón y buena fe” que el mandatario cambie ese tipo de postura en su diálogo con periodistas.

"Lo conozco hace muchos años a Alberto Fernández y era una persona amable, con la que se podía discutir con mucho respeto, por eso espero que se rescate a si mismo de esta radicalización que hoy daña al país", agregó la conductora.

Y en uno de los pasajes más filosos, Pérez habló sobre rol actual del presidente: "Está en un momento en el que debe decidir si va a gobernar o va a dejar que maneje su gobierno Cristina Kirchner".