Reynaldo Sietecase también bancó a Cristina Pérez frente a Alberto

Cristina Pérez protagonizó un cruce con el presidente Alberto Fernández, cuando al referirse a Vicentín, la conductora de Telefe Noticas afirmó: “La polémica por la cuestionable intervención de una empresa privada que estaba en manos de un juez en concurso y con expropiación, una palabra que erizó la piel a todo el sector empresario. ¿Hay una chance de no llegar a esa situación que para muchos compromete las garantías del derecho a la propiedad privada establecidas por la Constitución?”.

Frente a la pregunta, el presidente lanzó: "Me encantaría que la pregunta funcionaría mucho mejor si Cristina deja de lado los adjetivos”. Y ella retrucó certeramente: "La periodista soy yo”.

Subiendo la apuesta, Alberto Fernández continuó: “Usted dígalo como quiera, pero quiero marcarle a los oyentes que el sólo hecho de adjetivar como polémica cuestionable. Eso lo entiendo pero no es el común sino lo que usted cree”.

Durante el cruce, Cristina remarcó que “la Constitución no le da atribuciones al Poder Ejecutivo de intervenir de esa manera con un decreto”. Frase que derivó en una frase tajante de Alberto: “Le recomiendo que lea la Constitución”.

Luego el presidente agregó: "El Poder Ejecutivo puede expropiar bienes y lo dice la Constitución, también le recomiendo que lea la Ley de Expropiaciones que faculta que a la hora de expropiar uno pueda intervenir”.

Este jueves, Cristina Pérez respondió contundente a través de un tuit: “¿La Constitución le reconoce de forma expresa al Presidente facultades para intervenir una sociedad? No. Ni siquiera de forma transitoria.” Lo dice el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral".

Reynaldo Sietecase, salió a bancar a la conductora y le hizo una recomendación al presidente: "Queridxs: @Cris_noticias puede preguntar lo que quiera, no solo es su derecho, también es su obligación y @alferdez responde lo que piensa, es su derecho y obligación. No dramaticen. Las preguntas nunca son un problema, sería un problema que no se pudiese hacer preguntas".

Marcelo Longobardi también defendió a su colega desde su programa de Radio Mitre. “Cristina Pérez hizo algunas preguntas muy apropiadas que generaron una reacción muy molesta del Presidente. Se ve que al Presidente no le gustan algunas preguntas. ‘No me adjetive’, le decía el Presidente a Cristina". Y remarcó que Fernández “anoche mostró una versión más agresiva y más molesta de un presidente más radicalizado, o más nervioso”.

Longobardi también consideró que “el Presidente dijo cosas más graves, como que que ‘un default no le preocupa mucho’. Además dijo: ‘¿Querían salir a correr y a pasear? Ahí están las consecuencias’”.

Continuando con su interpelación a Fernández, Longobardi cerró contundente: “Me parece increíble que se siga sosteniendo una cosa que visiblemente está equivocada, porque no son los runners los que contagian. Es más, se viene una restricción para los runners a través del número del documento. Se han salido con la suya, se ha hecho mucha política. Han logrado torcerle el brazo a la Ciudad de Buenos Aires y los runners tienen que salir con número de documento. Esto era tan simple como liberar el horario”.