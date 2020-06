Yanina Latorre, totalmente desquiciada: "Por qué no me chupás la con..."

Yanina Latorre se mostró totalmente desquiciada en Instagram, cuando interpeló a periodistas que lanzaron múltiples versiones sobre sus ausencias al programa Los ángeles de la mañana, donde trabaja como panelista.

"Yo no iba a hacer esto, pero decidí hacerlo porque me tienen los hue... muy al plato. ¿No hay ninguna panelista o panelisto que falte al trabajo la con... pu... del pato?", arrancó sacada.

Y luego lanzó dardos contra una colega: "Laura Ubfal, pedazo de inútil poniendo en su portal 'el abrazo final'. Por qué no me chupás la c... y vas y de paso te hacés un bañito de crema que te vendría bastante bien".

También destruyó al periodista Pablo Montagna. "El llamando a Mandarina, a prensa de El Trece, a Vane Baffaro, Adrián Suar, para preguntarle si tengo algo del coronavirus. No estoy en cuarentena, pedazos de mier... Falté porque se me cantó la con... bien cantada de faltar a trabajar. La put... que los parió. ¿Nunca estuvieron cansados, con cagadera ¿quedó claro?".

Finalmente sentenció: "¡No voy a contar nada del porqué falté porque me revienta hacer una declaración jurada de mi vida!".

Sorprendida por la repercusión mediática de su ausencia en LAM, Latorre descargó: "¿Desde cuándo una pelot... del or... como yo falta a trabajar y es nota?"

En un momento muy particular del video, Yanina remarca: "Hay que locura tengo", y luego agradeció a algunos colegas que efectivamente se comunicaron con ella para consultarle sobre su ausencia en la pantalla chica.