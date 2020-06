¡Sorpresa! Yanina Latorre pegará un faltazo extendido de "Los ángeles de la mañana"

La televisión sigue adaptándose a la nueva realidad que se vive en el país en el contexto de coronavirus. En el caso particular de los programa con invitados, se intentan respetar el distanciamiento social. Sin embargo, cuando este miércoles Yanina Latorre estuvo ausente de Los Ángeles de la Mañana, muchos se preguntaron los motivos y comenzaron con distintas especulaciones a través de las redes sociales.

Recordemos que Ángel de Brito, conductor del ciclo de El Trece, no hizo ninguna referencia al faltazo de la mujer de Diego Latorre, a quien siempre señaló como una de sus colaboradores favoritas.

Finalmente, en diálogo exclusivo con Teleshow, Yanina despejó las dudas sobre los motivos. "¡Dios! No puedo creer que mi ausencia sea nota. Me pedí un par de días. Por un tema...personal", aseguró la panelista.

No obstante, aunque no quiso dar ningún detalle, Latorre se encargó de dejar en claro que el hecho de que no hubiera asistido al ciclo no se debía ni a un tema de salud ni de un problema familiar. "Es algo de laburo que no puedo contar", señaló.

Pero, para muchos estas explicaciones no convencen. Varios apuntaron a que el faltazo de la panelista está vinculado al polémico episodio sucedido hace unos días en los estudios de LAM, cuando Santiago Maratea y Yanina se dieron un fuerte abrazo, sin respetar las pautas mínimas de distanciamiento social para evitar contagio. Cuestión que generó mucha polémica en las redes y hasta una denuncia judicial de parte de Ulises Jaitt por violar el artículo 205 del Código Penal.