La hija de Natacha Jaitt blanqueó un "chat picante" con famoso conductor

Antonella Olivera, la hija de la fallecida Natacha Jaitt, y Diego Díaz, el famoso conductor, mantuvieron un histeriqueo virtual durante varios meses.

Todo salió a la luz cuando el youtuber Natan Bianco, con quien Antonella habría cortado relación, dio a conocer en una transmisión en vivo por Instagram algunos de los chat que ella mantenía con el exfutbolista.

En medio de las repercusiones, la joven contó lo sucedido en una nota con Clarín: "Es un quilombo todo esto, increíble. Diego me empezó a seguir en las redes. Y teníamos un chat hot, con beboteo, fotos, nos decíamos que nos queríamos ver... Eso empezó en agosto de 2018 y duró hasta lo que pasó con mi mamá. Él no estaba de novio todavía", apuntó.

Luego, la joven explicó el motivo por el que no se llevó a cabo el encuentro: "Nunca llegamos a vernos porque explotó lo de mi vieja y preferimos dejarlo ahí, en un chat". Sobre cómo su ex logró llegar a esos mensajes privados, comentó: "Un día en su casa dejé el teléfono abierto y entró a ver las conversaciones. Yo no sabía. Hizo capturas de todo eso y las guardó".

"No mostró las cosas más calientes, pero sí que nos hablábamos. Me expuso a mí y a él. Es un celoso y un psicópata. Los últimos chats con Diego fueron hace un par de meses, se cortaron cuando él se puso de novio. Fue todo por mensaje. A mí me gustaba, pero solo para una noche. Además yo también estaba viviendo una situación de mier…", agregó.

Finalmente, Olivera reconoció que no pudo hablar de lo sucedido con el conductor: "No me escribió, pero me dejó de seguir. Seguro en algún momento le podré explicar lo que pasó. Si no me llama, le voy a mandar un mensaje diciéndole 'disculpame, no tuve nada que ver, tuve una pareja tóxica'".