¡Durísima! La furia de Sol Pérez al ser comparada con Romina Malaspina

En las últimas horas Romina Malaspina fue tendencia en redes por el llamativo look que eligió para la conducción del noticiero en el que sale todas las noches por Canal 26. La modelo lució un top traslúcido en el que no dejó nada para la imaginación. Los televidentes no pasaron por alto el detalle y muchos hablaron de una cosificación de la mujer en el noticiero.

Romina y Sol Pérez fueron duramente criticadas en redes desde que irrumpieron en la pantalla, ya que muchos dudaban de sus capacidades para estar al frente del formato periodístico.

Ahora, Sol no se quedó callada y expresó su enojo a un usuario de Twitter al compararla con su compañera de Canal 26: "Yo no muestro las tetas cuando hago una conducción. Y estoy muy segura de mi trabajo y no es la primera conducción que hago. No intentes rebajarme. Saludos".

No conforme con esto, continuó publicando en la red del pajarito y llamó la atención de todos:

Infórmense, no es la primera conducción que hago. Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás — Maria Sol Perez (@SolPerez) June 18, 2020

Dejen de querer llamarme gato por ser mujer y tener tetas y culo. Estudie, me prepare y desde el que tengo 18 años trabajo en el medio. Gracias a dios hace 3años me dieron la posibilidad de conducir y es algo que amo. Besos — Maria Sol Perez (@SolPerez) June 18, 2020

Por su parte, Malaspina no ha respondido a los dichos de su compañera, pero si salió a defenderse por el alboroto que generó su outifit: "Dejen de hacerse las mojigatas claro es muy extraño ver el cuerpo de una mujer no? Mientras sigan viendo tetas como algo “anormal” vamos a seguir para atrás . Evolucionen", escribió en Twitter.