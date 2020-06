De no creer: la queja de Romina Malaspina que hizo reír a más de uno

Romina Malaspina ha cobrado gran notoriedad en el último tiempo debido a su reciente reaparición en la pantalla chica argentina. La modelo y actual conductora de Canal 26 se hizo conocida por su participación en la casa más polémica de la televisión en el 2015.

Hoy en día lo que más llamó la atención de los televidentes fue el increíble cambio físico de Romina, porque al parecer pasó por el quirófano a hacerse unos "pequeños retoques".

Recientemente los internautas estallaron en risas por un reclamo que la modelo le realizó a Steve Jobs, quien falleció en 2011. Ella se quejó de la función de "reconocimiento facial" de su teléfono Iphone.

"Steve Jobs creo que tiene trabajo que hacer. Seguro notaron que el FaceID no funciona con el tapabocas puesto y eso me rompe mucho las bolas porque tengo que poner el código cada vez. No estaría mal el 'Eye ID'. A reinventarse muchachos", escribió en una historia que publicó en su Instagram.

En redes, los usuarios se divirtieron al descubrir que la conductora no estaba al tanto del fallecimiento del fundador de Apple.