Mercedes Ninci y un disparo certero contra Yanina Latorre: "Ella solo hace..."

Parece ser que a Mercedes Ninci su nueva faceta como panelista le sienta mejor que la de movilera. La periodista con larga trayectoria en el ámbito político, policial y judicial, de a poco empezó a demostrar su conocimiento sobre el mundo mediático y los escándalos televisivos.

Anoche, en el programa "Bendita" se habló sobre el rumor de que Morena Rial podría sumarse al panel de "Los ángeles de la mañana".

Terminado el informe y abierto el debate, Ninci pidió la palabra: "Hay como dos vertientes. Ángel la quiere probar, como se hace siempre, que se prueba a un panelista para ver si mide . Él la conoce de chiquita, tiene buena onda con ella, estuvieron juntos en el Bailando y le tiene mucho cariño".

Luego, apuntó: "Pero la información que yo tengo es que la productora del programa, Mandarina, no lo ha evaluado. Primero porque, por una cuestión de protocolo, trabajan nada más que cuatro panelistas. Y todas las que están tienen doble función: Karina (Iavícoli) es productora, (Andrea) Taboada es locutora y productora como (Mariana) Brey, y además son históricas. No las van sacar".

Considerando que Lourdes Sánchez ya no es más parte del programa, el nombre faltante era el de Yanina Latorre. Pro, ¿ella también cumple una doble función?, para Ninci no: "Yanina es la que hace el stand up".