Ailén Bechara publicó sin filtros su cuerpo tal cual es: "¡Ya basta!"

ud835ude51ud835ude40ud835ude49 ud835ude4cud835ude50ud835ude40 ud835ude49ud835ude4a ud835ude4fud835ude4aud835ude3fud835ude4a ud835ude40ud835ude4e ud835ude47ud835ude4a ud835ude4cud835ude50ud835ude40 ud835ude4bud835ude3cud835ude4dud835ude40ud835ude3eud835ude40? Es la pose, la luz, el enfoque. Es muchas veces, la irrealidad que queremos mostrar. ud83dudc47ud83cudffc Hace mucho quiero hacer este posteo. Quiero Contarles un poco de mi y las miles de inseguridades que siempre me produjo mi cuerpo. Ya cansada de tener que posar para la foto y siempre salir bien, con un cuerpo que u201cposadou201d sale bien, pero jamas fue mi realidad. Siempre vivu00ed queriendo tapar mi panza, esa parte que tanto me incomodaba. Queru00eda el cuerpo que me mostraban las revistas o blogs. Jamu00e1s tuve panza chata, cosa que me produjo miles de transtornos y problemas a lo largo de mi vida. Muchos diru00e1n: Pero vivu00eds de eso, como hiciste? No se imaginan las cosas que he hecho para estar con u201cel cuerpo deseadou201d. Pase por miles de dietas, dietas de moda, gimnasios, mu00e9dicos, cirugu00edas. Pase por tanto que es una locura. Ir a la playa y sentirme libre? Todavia recuerdo aquel verano donde no me sacaba la remera para que no vean mi panza. Siempre queru00eda mostrarme su00faper bien y perfecta. Pero ya bastaa! Muchas mujeres me motivaron e incentivaron a mostrarme como soy. Soy real, soy humana. No estoy embarazada. Amo comer!. Trato de ser saludable y llevar una vida y sana. Pero mi cuerpo es este, lo acepto y lo amo. Quiero decirles, que dejen de compararse, de juzgarse. La vida real y la vida misma no pasa por instagram. Todos elegimos la mejor foto para publicar, pero no quiere decir que esa sea la realidad. Todas o la gran mayoru00eda tenemos panza, celulitis, rollos, hinchazu00f3n, u00c1mense!!!!!! Asu00ed como son. Esta bien tener objetivos o querer estar mejor y sentirse mejor, pero no la obsesiu00f3n. En fin. Puede que muchos critiquen, puede que muchos apoyen, puede que muchas hayan pasado lo mismo o lo estu00e9n atravesando. Solo u00e1mense! No importa la mirada del otro. Solo importa todo el amor que tengas para darte a vos mismo. ud83dudc95