Ivana Nadal sorprendió al hablar sobre su adicción a las pastillas para adelgazar

Ivana Nadal dedica gran parte de su tiempo a compartir en sus redes sociales temáticas del cuidado del físico, con muchas rutinas de entrenamiento y sobre todo con mucha apertura, visibilizando las dificultades que engloba conseguir un cuerpo "ideal".

La morocha no le escapa a la realidad y se muestra completamente natural, con sus defectos naturales. En este sentido, uno de sus temas preferidos se basa en aceptarse a uno mismo y al esfuerzo que implica mantenerse en línea, así como la importancia de respetar nuestro cuerpo.

Ahora, Ivana sorprendió a todos al publicar un video en el que decidió contar una etapa oscura de su vida, en la que se obsesionó con bajar de peso y consumía pastillas para adelgazar.

Para iniciar, la morocha contó: "Por todos los trastornos mentales, por la sociedad que me dijo que era gorda, que tenía que adelgazar para entrar al estereotipo, nunca me había reconocido como flaca. Engordé, subí de peso, dejé de cuidarme. Después volví a hacer dieta y dejé".

"Tomé pastillas para adelgazar. Te dicen que es natural, que no hace nada. A la semana que empecé ya había adelgazado. No sé si la grasa se había removido, pero sí la retención de líquidos. Estaba súper chupada. Todo el agua que ingería se me iba. Encima era agua baja en sodio", declaró.

Al decidir dejarlas por las consecuencias negativas como la deshidratación, volvió a caer anímicamente. "Se me inflaba la cara, las piernas, la panza. Y se inflaba mi odio hacia mi cuerpo. ‘¿Por qué sos así de linda cuando tomás pastillas pero cuando las dejás sos una gorda asquerosa?’, me preguntaba. Vuelve la celulitis, la retención, el jean me aprieta. Sentía que todo lo que hacía no servía para nada, que no había nacido para tener un buen cuerpo", detalló.

Para finalizar, reflexionó: "A mi cuerpo lo quiero, lo acepto, lo acaricio. Esto es lo que soy, no uso photoshop, no uso filtros, no se cómo editar, no hago nada. Me muestro totalmente transparente".