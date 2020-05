Nazarena Vélez, furiosa con los "haters" que la tratan de "gordita"

Nazarena Vélez contó esta semana detalles de los trastornos que sufrió en el pasado al consumir anfetaminas para adelgazar. Una década después, y lejos de aquella mujer que supo consumir sustancias, hoy Nazarena está feliz con su realidad. Sin embargo, sus seguidores hacen hincapié en su imagen actual. Para muchos está pasadita de kilos.

Enojada con los comentarios que le llegan a través de las redes sociales, la Vélez hizo un categórico descargo:

"En redes sociales me ponen "que gorda que estás, que redonda que estás". Redonda tengo la de abajo. A veces me da…digo, esta gente, que mala leche, ¿no? Que mala onda, que innecesario. Yo no me metería en el Instragam de una persona X para ponerle un chanchito. Si me cae como el orto y me parece que es un chancho, me lo guardo para mí, mínimamente", comenzó.

"Sigo tratando de entender estar mentes enfermas que creen que pueden lastimar. Si tengo una cara redonda, ¿qué pasa?, ¿dónde está el problema? Me pongo la bicha para atrás y la muestro: cara redonda. Parece que me dieron un sartenazo en la cara. ¿Cuál hay? Estoy re contenta con mi cara redonda. ¡No sabés lo que gar… con esta cara redonda! ¿Qué te importa mi cara redonda? Esa cosa maliciosa de que te digan “puede ser que estés más gordita”. Uno tendría que aprender de esas cosas", invitó a la reflexión.

"Yo también puedo cometer ese error. A veces la veo a Barby y le digo “estás más flaca”. ¿Cuál es el comentario? Estás más gordo, estás más flaco, estás más pelado, te creció el pito… Hay comentarios que hay que aprender a guardárselos. Muchas veces uno lo hace sin querer y otras, en líneas generales, como pasa en las redes sociales, te lo hacen a propósito como diciendo: “eh, gorda de mierda”. Hay mamurri, sabés lo que te falta caminar", finalizó, con cierta ironía.