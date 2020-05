¿Calu Rivero traidora? Flor Torrente decepcionada porque “su amiga” sale con su ex

La hija de Araceli González, Flor Torrente, participó de una transmisión en vivo a través de Instagram junto al actor Santiago Talledo.

La joven artista de 31 años no esquivó la pregunta del entrevistador cuando salió el tema de su ex, Joaquín Vitola, y su antigua amiga Calu Rivero.

"No quiero entrar en esa, no quiero dar mucho detalle. No es que me cagó el novio, arranca mucho antes, a mí nadie me cagó nada" respondió firmemente Flor Torrente.

"No cenamos los 4 pero éramos amigas. Fuimos muy amigas en un momento. Igual, sororidad, ¿no?" continuó la ex pareja de Nicolás Cabre.

View this post on Instagram ud83dudd25 A post shared by Espectu00e1culo (@espectaculomundo2020) on May 9, 2020 at 8:43am PDT

No es la primera vez que la modelo hace referencia en los medios de lo incómodo que resultó para ella ver a su ex pareja con Dignity, el nuevo nombre de Calu Rivero.