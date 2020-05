Video: el ataque de histeria de Rocío Marengo en la televisión chilena

Rocío Marengo está participando en el programa Masterchef Celebrity del país trasandino, y la prueba que la sacó de las casillas fue un postre de merengue, que como la mediática modelo contó, quería dedicar a sus sobrinos.

En el campo de las intenciones todo venía muy bien, pero el problema surgió cuando el tiempo pasó y la blonda no pudo terminar la tarea.

Cuando desde la conducción del programa avisaron que debían alejarse de las mesadas y levantar sus manos, la argentina en vez de hacer caso tuvo un arranque de furia y destrozó toda la preparación, causando estupor en los demás participantes. De hecho, uno de los competidores, el que estaba más cercano a ella, intentó calmarla, pero se la vio fuera de sí.

"Yo no soy así. Que se yo, le pongo garra, pero esto me da mucha bronca. Le pongo mucha, pero mucha energía; muchas ganas... y que te salga todo mal me da bronca", dijo Marengo a la cámara luego, en el momento de las entrevistas.

Sus compañeros siguieron acercándose a consolarla, e incluso uno de los galanes de la entrega le ofreció un vasito de agua, el cual ella rechazó.

"Si me hubiese tocado pasar al frente habría sido una vergüenza, una falta de respeto”, afirmó Rocío. Por supuesto, la preparación ni siquiera fue considerada por los jurados, ya que fue devastada por los manotazos de la nerviosa participante.

Uno de los miembros del jurado, Chris Carpentier, la instó a ser profesional pese a las adversidades.