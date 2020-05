Impresionante: La cantante Yuri se entrega al reggaetón a los 56 años

La cantante mexicana Yuri sorprendió al mundo con una reinvención increíble: con más de 40 años de trayectoria artística, la intérprete de temas como “el espejo” se volvió a entregar al género del reggaeton para demostrar que continúa en la vanguardia musical del género urbano.

De la mano con el puertorriqueño Nio García, la mujer de 56 años estrenó el tema “Todo el año”, con el que pretende afianzarse aún más en el camino en el reggaeton que inició hace cuatro años con el cantante Yandel.

Yo canto en diferentes estilos, porque me gusta y porque soy una persona que, gracias a Dios, lo puedo hacer y me queda, puedo meterme en varios estilos y me queda, no es un reggaetón agresivo, el todo contra ellas, o el todo contra ellos, no es un perreo puro, este es un urbano pop, así lo llamaré