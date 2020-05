¡Ni Piqué lo imaginaba! Así fue como Jennifer López mejoró el baile de Shakira

View this post on Instagram

ud83dudc47ud83cudffcud83dudc47ud83cudffc Comenten cuu00e1ntas veces han visto a @jlo y @shakira en el #SuperBowlLIV desde el 2 de febrero y cuu00e1l es su parte favorita? Yo, como 1ufe0fu20e30ufe0fu20e3. Necesito la studio version u203cufe0fu203cufe0fu203cufe0f u26a0ufe0fya perdu00ed la cuenta de cuu00e1ntas personas en mi Instagram ponen stories viu00e9ndola o bailu00e1ndola en estos du00edas du00edas de cuarentenau26a0ufe0f #JenniferLopez #Shakira