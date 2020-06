“¡Son unos payasos!” Los hijos de Ricky Martin le robaron el show y él reaccionó

View this post on Instagram

ud83cudde6ud83cuddf7@ricky_martin ud83dudc9eud83dudc99 #rickymartin #buenosdias #familia #SooCute #dad #Lindos #kids #jwanyosef #familymartinyosef #happyday #amor #love #Star #Vida #NewAlbum#PausaPlay u23f8ufe0fu25b6ufe0fud83cudfb6ud83dudcbfud83cudfa7 ud83dudc99 #TeamJpus #tuclubdefansenlaluna #mareaazul #boricua #withregram #elcigalaoficial #argentina #Happy #jpus #teamjpus #jpusarg @jpuscordoba @jpusarg