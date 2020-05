En medio de una historia psiquiátrica, Rial destruyó a Silvia D'Auro

En medio de la polémica por el viaje de Susana Giménez a Punta del Este y su accidente doméstico, Jorge Rial leyó un mensaje publicado por Lorna, la histórica seguidora de la diva de los teléfonos, que lamentó el percance de su ídola. Con un tono marcadamente irónico, Rial comentó: “Todos se merecen una Lorna en sus vidas”.

Y sorpresivamente, acto seguido el conductor de Intrusos se sinceró: “Yo tuve una, y con problemas psicológicos. Un día me manoteó la puerta del auto para entrar”.

“Un día paró acá y me dijo: 'Llevame a un hotel'”, agregó Rial, a lo que él respondió: “Yo le dije una frase que no era verdad en ese momento, le dije 'estoy felizmente casado'”, y riendo en complicidad con sus panelistas agregó: “Entiéndanme que había que mentir ahí, había que zafar”; siguió ironizando sobre el escandaloso final que tuvo su matrimonio con Silvia D'Auro.

"Igual en ese momento no sirvió de nada. Me corrió y me quiso abrir la puerta del auto en movimiento. Se escondía atrás de los árboles hasta que un día la policía actuó y terminó internada”, concluyó el conductor.

Recordemos que este jueves Rial también ya había lanzado un agudo comentario vinculado a D'Auro. Fue al recordar su trabajo en el reality Gran Hermano hace ya más de una década. “Había que agarrar el mango y era un buen momento. Agarré, pero después se me fue más de la mitad, se me fue casi un 70 %”, comentó el periodista en alusión a la división de bienes que tuvo con D'Auro.