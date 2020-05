Marcela Tauro podría enfrentar el peor final en el canal América

El polémico cruce entre Jorge Rial y Marcela Tauro, tiene un nuevo capítulo que tiene que ver con la presunta oferta que el canal América le hizo para definir o no su permanencia.

En una situación de absoluta hostilidad, Rial ya expulsó a Tauro del grupo de WhatsApp de su programa. “Ayer Jorge Rial la eliminó del chat de Intrusos para dar muestra de cómo está el clima, no tienen diálogo por ahora, y no sé si habló con sus compañeros, que no creo que mucho tampoco. Lo cierto, más allá de lo que pase en Intrusos, que para ella ya es historia al igual que para él, es que ni Jorge quiere que vuelva, ni ella quiere volver. Esa es la realidad”, aseguró Ángel de Brito en su programa radial El Espectador.

Tauro es empleada de planta permanente de América y tiene una antigüedad de 25 años en la empresa. Pero según De Brito, todavía no ha recibido un resolución concreta.

"El canal le habría propuesto a Marcela pasar a la mañana, al programa de Guillermo Andino (Informados de todo), pero hay un problema: ella tiene radio en ese horario. Es medio una invitación a que decirle 'andate' o 'elegí'”, agregó Ángel, haciendo alusión que la protagonista del escándalo trabaja en La 100 en El Club del Moro y No está todo dicho, los envíos a cargo de Santiago del Moro y Guido Kaczka, respectivamente.

Por último, De Brito soltó un comentario letal que salió de la boca de Marcela. “Le dijo a muchas personas una frase letal sobre Rial: ‘Mi cuerpo lo quiere lejos', es literal, como que no está para volver. 'Siento rechazo'”.