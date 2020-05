Marcela Tauro habló de su renuncia a Intrusos: su nuevo destino en TV

Marcela Tauro habló sobre su renuncia a Intrusos en un móvil de LAM. Cuando le preguntaron sobre la resolución del asunto, la periodista respondió: “Es la misma situación. Estoy en la misma situación”, remarcando que no tiene novedades de parte del canal América.

Con respecto a su continuidad en Intrusos, Tauro deslizó: “Si me dicen... depende de lo que me digan en el canal. No sé, yo dependo del canal”.

Al margen de su fuerte pelea con Jorge Rial, cuando le preguntaron por sus compañeros de panel ella fue categórica: “A los chicos no hay que mezclarlos. No hay que mezclarlos porque ellos no tienen la culpa”.

Ángel de Brito volvió a remarcar que América quiere mover a Tauro al programa Informados de todo, pero dicho envío está al mismo horario en el que ella trabaja en radio.

“Rial no la quiere más y ella no puede renunciar porque pierde la antigüedad. Se tiene que quedar callada y lograr que el canal la eche y la indemnice”, opinó Yanina Latorre, y Ana Rosenfeld, invitada al programa, remarcó. “Hasta junio no se puede despedir a nadie. Podría mantener un sueldo aún si trabajar”, precisió la abogada, que señaló que no habría problemas si es trasladada a A24, ya que pertenece al mismo grupo empresarial.

En el mismo programa, Mariana Brey informó que la posibilidad “más cercana” es que Tauro sea incorporada a Intratables.