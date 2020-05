Lali Espósito copa la portada de la revista Gente: "Nadie me moldea, excepto..."

View this post on Instagram

Esta semana en #RevistaGENTE LALI. En plena cuarentena, la artista se reinventa para quebrar las reglas del pop con el video de u201cLo que tengo you0026#34;, rodado en su casa y con su propio teleu0301fono. Iu0301ntima, critica los mensajes que debiu0301a dar en las ficciones u0026#34;hegemou0301nicasu0026#34; de las que participou0301. Habla del reencuentro virtual con Peter Lanzani, del amor u0026#34;intenso y respetuosou0026#34; que encontrou0301 con Santiago Mocorrea hace tres anu0303os, del temor a la maternidad y de las poleu0301micas con otros artistas. Leeu0301 gratis la ediciou0301n completa en nuestras stories. . . . @lalioficial #Lali