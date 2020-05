Se confirma una mala noticia para el esperado regreso de "Friends" por HBO Max

HBO Max, la nueva plataforma de streaming de Warner, está cerca de su lanzamiento. Para seguir sumando espectativa en torno a su contenido, como los reciente anuncio que durante 2021 se estrenaré el "Snyder’s Cut" de Liga de la Justicia.

Pero, la película de DC no es la única gran noticia con la que contará el servicio. Sin dudas, una de las producciones más esperadas es el especial de regreso de "Friends".

El CEO de la compañía, Bob Greenblatt, habló con Recode Media y aclaró detalles de la reunión del elenco a más de 25 años del estreno de la serie: "Es precisamente eso, un especial de reencuentro, no estarán interpretando a sus personajes. Pero, sí estarán en gran parte en el set, porque todos amamos ese departamento. Pero no esperen verlos en personaje porque eso no sucederá".

De esta forma, es la primera vez que se confirma que se hará de esa manera. Puede que no veamos a Monica, Chandler, Phoebe, Joey, Rachel y Ross otra vez como tal, pero no hay dudas de que será algo histórico.