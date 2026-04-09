El regreso más esperado: Daniel Oldrá vuelve a Godoy Cruz y se acerca a su casa

Daniel Oldrá está a un paso de volver a Godoy Cruz en un rol formativo. Podría concretarse en mayo o en el aniversario del club.

Hay regresos que no necesitan explicación. Y el de Daniel Oldrá a Godoy Cruz es uno de ellos.

El histórico ex defensor y referente del Expreso está muy cerca de volver a la estructura del club de sus amores. Si todo avanza como hasta ahora, su incorporación podría concretarse en mayo o, a más tardar, en el mes aniversario de la institución, en una fecha cargada de simbolismo y como un regalo a la comunidad bodeguera.

Todo preparado para el regreso de Oldrá en Godoy Cruz Lejos de la dirección técnica, el “Gato” ya había manifestado públicamente su intención de regresar para colaborar desde otro lugar. Hace un mes, en diálogo con MDZ Radio, dejó en claro su deseo de aportar en la formación, acompañando el crecimiento del club desde adentro y en un rol más estructural.

calvario semana santa gato oldra (2) Mercedes Gomez / MDZ Su vuelta no solo representa una noticia deportiva, sino también emocional. Oldrá es parte de la identidad de Godoy Cruz, un nombre que conecta con la historia reciente y con el sentido de pertenencia que el club busca sostener.

Ahora bien, su regreso podría no ser en soledad. En el mundo tombino ya empieza a circular la posibilidad de que algunos nombres de su último cuerpo técnico también vuelvan a escena en diferentes funciones. Entre ellos, aparecen Nicolás Olmedo, Matías Garro y Nelson Ibáñez, tal vez el más complicado, todos con fuerte vínculo con el club y parte de procesos recientes.