En plena emergencia sanitaria, Alberto juguetea con Yanina Latorre por chat

Este martes, en Los ángeles de la mañana , se instaló el debate cuando hablaron sobre Jimena Barón había roto o no la cuarentena al pasar la noche junto a su ex, Daniel Osvaldo, en un momento en que la cantante y actriz fue a buscar a su hijo al domicilio del futbolista.

Yanina Latorre tomó la palabra en la discusión y argumentó: "Jimena Barón rompió la cuarentena. Tenés el permiso de traslado, pero no te podés quedar a dormir. Si cada uno va a dormir a la casa del novio, la voy a mandar a mi hija Lola hoy. No podés ir a cenar a la casa de la gente".

"Lo que me molesta de esto es la impunidad de Jimena Barón, que encima lo sube a sus redes sociales", agregó irritada Yanina.

En tono de broma el conductor Ángel de Brito le dijo a su panelista: "Preguntale a Alberto si Barón rompió la cuarentena, vos que sos amiga". En ese momento, Latorre contó que suele chatear con el presidente.

"Ayer me contestó. Le pregunté sobre el permiso nuevo... Te lo muestro, pero no me expongas", indicó la rubia mientras De Brito leía el mensaje en voz alta: "Hola, buen día. Necesito que me saques de una duda sobre el permiso nuevo. ¿Qué hago si tengo dos trabajos?", preguntó Latorre al mandatario por WhatsApp.

El presidente respondió: "Vos sacás un permiso por periodista, con ese permiso te movés libremente". Yanina igual prosiguió con la consulta: "Pero te pide empresa y CUIT. Yo trabajo en Clarín y Radio Mitre". En medio de su supuesta apretada agenda, el mandatario se tomó el tiempo (y paciencia) para explicar: "Sacalo con una de las dos y con eso te movés libremente. Si te paran, decí que vas de parte mía", frase que acompaño con un emoji sonriente.

Tras agradecerle por la respuesta, Yanina redobló la apuesta y lo terminó invitando a sus vivos de Instagram, ocurrencia que despertó la risa de todos los presentes en el piso.