El llamativo motivo por el que Netflix habría despedido a Danna Paola

Danna Paola es una actriz mexicana que recientemente la rompió con su papel en la famosa serie de Netflix "Élite" donde interpretó el personaje de "Lucrecia Montesinos".

Por su parte su vida personal no estuvo del todo bien ya que se la vinculó como el posible motivo de la ruptura sentimental del cantante Sebastián Yatra con la argentina Tini Stoessel.

Debido a esto muchos rumores andan dando vueltas en los principales portales digitales donde aseguran que la actriz mexicana y el colombiano estarían teniendo un romance oculto.

Pese a esto a nivel profesional su papel en la serie española llegó a su fin y según manifestaron fuentes allegadas a la plataforma de streaming el motivo de que no continúe más fue por su actitud de diva, ya que no para de presumir sus lujos y esto no daba con lo que estaban transmitiendo.

En tanto que la intérprete de Lucrecia Montesinos por el momento abocará su carrera a la música donde ha demostrado que es dueña de un gran talento.