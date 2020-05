20 años después: Russell Crowe reveló un trascendental detalle del final de Gladiador

El actor y director de cine neozelandés de 56 años, Russell Crowe, se encuentra resguardado en su hogar esperando el estreno de su próxima película “Unhinged” planeada para julio de este año. El artista que dio un gran salto a la fama mundial protagonizando la película épica “Gladiator”, o “Gladiador” en su traducción hispanoamericana, dejó varias declaraciones del rodaje de la misma.

No es la primera vez que se revela un hecho trascendental de esta exitosa película del año 2000. En el pasado ya se había descubierto que Russell casi no agarra el papel protagónico de Máximo Décimo Meridio y que casi fue devorado por un tigre en una de las recordadas escenas dentro del campo de batalla del Coliseo romano.

En los últimos días se supo que Russel Crowe no sabía que su personaje moría al final del filme. “Recuerdo que Ridley Scott se me acercó en el set y me dijo: ‘Mira, la forma en que esto se está construyendo, no lo veo sobreviviendo. Este personaje se centra en la venganza por su esposa e hijo y una vez que lo logra, ¿qué hace?'”, confesó Russell en una entrevista brindada a Empire.

“Y mi broma solía ser: ‘Sí, ¿qué hace Máximo? ¿Acaso dirige una puta pizzería junto al Coliseo? Tiene un propósito concreto, que es conocer a su esposa en el más allá y disculparse por no estar allí para ella. Y así ocurre” fue la jocosa respuesta del actor de “Gladiador”.