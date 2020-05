Susana Giménez rompió en llanto en vivo al hablar de la muerte de Goldie

Susana Giménez se refirió a la muerte de Silvia "Goldie" Legrand, con quien tenía un vínculo muy cercano. Lo más conmocionante de la situación fue que la propia Mirtha Legrand llamó a Susana para darle la noticia. "Estoy muy triste. Para mí era muy importante. Hablábamos mucho y siempre me decía acordate que desde que no está Lucy que era mi madre, estoy yo. Me llamó y me lo dijo Chiquita, empecé a gritar y me dijo que le va a hacer mal", comenzó diciendo Susana Giménez en "Telefe Noticias".

La diva de los teléfonos rompió en llanto en vivo ante el recuerdo de su querida amiga, a quién trataba como a una madre.

Susana reveló además cómo se enteró de la dolorosa noticia: "Primero me llama mi productor preguntándome si sabía algo y en ese momento no me habían dicho nada y nadie de mis contactos sabían tampoco. Después me llamó y me lo dijo Chiquita. Empecé a gritar como loca y ella también. Le dije que le iba a hacer mal, y ella me dijo sí, me va a hacer mal; y cortó".

A la hora de definir a Goldie, Susana fue sumamente cálida y elogiosa: "Una persona maravillosa, tierna, dulce. Siempre me mandaba libros fabulosos. El lunes me mandó una torta, ahora me la voy a comer para ella. Todo era amor. Éramos familia".

Goldie siempre llamaba a Susana para cada cumpleaños, y durante décadas mantuvieron un contacto muy cercano a través de habituales llamadas telefónicas.