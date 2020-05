Quién es la tiktoker mendocina que se postula para ser María Elena en "Casados con hijos"

Luego que Erica Rivas confirmara que no formará parte de la obra teatral de Casados con Hijos, los fanáticos de la sitcom empezaron a preguntarse qué pasará con el personaje de María Elena. La semana pasada Florencia Peña confirmó la incorporación de un nuevo personaje femenino, pero sin dar mayores detalles.

Mientras, en las redes apareció una usuaria de TikTok que ya catalogaron como "la nueva María Elena", por su actitud y su parecido físico con el personaje de la serie.

Se trata de Ethel Herrera, una mendocina de 36 años con cero experiencia en la actuación. "No soy actriz y por el momento lo considero un hobby y un momento para distenderme, relajarme y divertirme. Destaco el disfrute de los seguidores", dijo a Teleshow la mujer que por estos días es revelación en las redes.

Ethel tiene 36 años, vive con su hija, está recién separada y estudia Licenciatura en Relaciones Institucionales, Protocolo y Ceremonial. Hasta hace poco trabajaba en una empresa de eventos e iba a comenzar una pasantía rentada, pero debido a la crisis sanitaria no pudo tomarla, por lo que está en búsqueda laboral activa.

Se considera seguidora de la ficción emitida por Telefe. Lo que más le gusta es que Casados con Hijos representa a las familias argentinas y sobre María Elena, dijo: "Es un personaje exquisito en todas sus formas, esa fusión, ese conjunto de cosas que muchas tenemos, su ira, su enojo, su amor a su marido, su intensidad como mujer, me encanta y creo que tengo mucho de ella". Además, opinó sobre la actriz Érica Rivas: "Es una actriz brillante, no solo por su papel en la tira, sino en muchas películas, pero ella supo darle a María Elena una entidad única aún más importante que el de la serie original. Interpretarla sería un desafío muy grande, pero realmente me animo".