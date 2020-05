Como nunca la viste: inéditas imágenes de Jennifer Lopez

“Selena” es la película biográfica musical que trata sobre la vida y la carrera de la cantante de tex-mex Selena Quintanilla. La producción fue realizada dos años después de que la joven fuera asesinada por Yolanda Saldívar, la presidente de su club de fans.

Sin dudas la película protagonizada por Jennifer López fue todo un éxito en 1997. Ahora, a 25 años de su estreno en los cines, se reeditará material nunca antes visto que incluyen a la actriz estadounidense.

La versión en formato Blu-Ray de la cinta será publicada dentro de la "ArchivalCollection" de los estudios Warner Bros, que ha sacado en ese formato otras grandes películas como New Line Cinema,Castle Rock Entertainment y de los estudios Metro-Goldwyn-Mayer hasta 1986.

Gregory Nava, el director del filme, brindó más detalles en una entrevista conEfe: "Siempre fue una película histórica, por muchas razones, pero ahora es oficial. La historia de 'Selena' es la primera latina en esta colección y su nombre y el de Jennifer López están ahora al lado de los de estrellas como MerylStreep y Humphrey Bogart".

El cineasta contó que hay dos números musicales que no estuvieron incluidos en la película original, además de más escenas de Selena de pequeña. No hay dudas de que genera gran ansiedad en los fanáticos, no solo de Selena Quintanilla sino también de la propia Jennifer López.