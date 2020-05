Gerardo Rozín no pudo contener las lágrimas al recordar a Sergio Denis

La muerte de Sergio Denis generó un fuerte golpe emotivo en el mundo del espectáculo. Gran cantidad de artistas y comunicadores manifestaron su pesar por la triste noticia.

El cantante falleció el viernes a los 71 años, luego de estar en coma durante más de un año, producto de un grave accidente que sufrió al caerse de un escenario en San Miguel de Tucumán.

Este domingo, Gerardo Rozín hizo un homenaje en "La Peña de Morfi" y se emocionó al contar momentos vividos con el artista.

El periodista trajo a la memoria esas charlas que tuvo durante las presentaciones en vivo que realizaron en diferentes años de su programa. Luego recordó que un día, después de su programa él le habló y "lo que me contó lo guardará siempre, hasta la muerte".

"Estábamos acostumbrados a que el homenajeado nos llame después. Esa noche me encontré con Sergio en el teléfono con una respuesta que no me dio al aire", señaló sin dar precisión qué fue lo que el cantante le comentó. "Sabía que lo que me contara se iba a morir en mí", destacó.

"Desde ese amor lo recibimos siempre. También le hicimos preguntas y nos contó cuántas veces se tuvo que levantar", concluyó en la previa a la emisión de un especial dedicado al músico.