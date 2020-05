Lali Espósito felpudeó a Mariano Martínez con una contundente frase

Lali Espósito compartió un live de Instagram con su mentora, Cris Morena. En una charla distendida, surgió el tema del amor y de los ex.

Cuando hablaron sobre la armonía que ambas mantienen con sus ex parejas, Lali, que se encuentra en Madrid, aclaró que no tiene esa situación con todos, y fue así como Cris Morena se sumó al palito. “No vamos a dar nombres, errores comete cualquiera”.

“Mirá, mis dos novios muy importantes han sido actores tuyos, los conocí ahí”, sostuvo la actriz y cantante, refiriéndose a Peter Lanzani y Benjamín Amadeo, con quienes compartió trabajo en ficciones producidas por Cris

“¿Solo dos? Después tuviste otro que también fue actor mío, pero no lo vas a nombrar”, retrucó aguda la productora.

“Ese no lo voy a nombrar. No nos divierte tanto. Le mandamos un caluroso abrazo desde aquí, desde el éter de internet. Qué va a hacer. La vida. Vos también tendrás algún novio que no querés nombrar", indicó Lali.

“