La historia secreta de Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo

Si bien la modelo ya cuenta con 18 millones de seguidores en Instagram y es conocida en todo el mundo, no siempre fue así. Su padre es argentino y su madre española, por eso fue que cuando Georgina Rodríguez cumplió un año de vida se fueron a vivir a Jaca, España, a unos 460 kilómetros de Madrid.

Su vida antes de conocer al astro de la Juventus, Cristiano Ronaldo, era un poco diferente. Trabajó como camarera en su ciudad natal y también como empleada en una tienda Gucci de Madrid y en la tienda de Prada en El Corte Inglés.

De chica se dedicó al ballet y ha confesado que fue el baile lo que dio disciplina. Si bien la morocha cuenta con una belleza extraordinaria, no siempre estuvo segura de ello. "Yo no era muy bonita ni tuve nunca esa picardía de querer ser la más guapa de la clase porque me sentía muy normal", confesó una vez en una entrevista.

Cristiano Ronaldo conoció a Georgina Rodríguez en la zona VIP de un evento organizado en Madrid por Dolce&Gabbana. La bailarina contó los detalles más íntimos: "Me llamó la atención la altura, el cuerpo, la belleza. Estaba temblando frente a él, pero se encendió una chispa”.

En noviembre del 2017 nació Alana Martina, la última hija de CR7 y la única con una madre oficialmente reconocida. Sin embargo, la pareja vive con los 4 hijos, entre ellos Cristiano Jr quien tiene una divertida relación de complicidad con Georgina Rodriguez. Los tortolitos auspician amor para el futuro, ya que es la relación más seria que ha tenido Cristiano Ronaldo desde que se separó de Irina Shayk.