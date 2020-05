¿Se pusieron de acuerdo? Shakira y JLo con el mismo look en la playa

View this post on Instagram

Atunci cu00e2nd arhetipurile feminine u00eeu0219i fac treaba psihologicu0103, socialu0103 u0219i culturalu0103 ... ...se nau0219te controversa, forfota, se u0026#34;miu0219cu0103u0026#34; mulu021bimile, se supu0103ru0103 politicienii, se sesizeazu0103 femininitatea care a uitat su0103-u0219i onoreze ru0103du0103cinile etc. Dincolo de pu0103rerile u0219i plu0103cerile noastre personale despre aceste u0026#34;miu0219cu0103riu0026#34; de u0219old u0219i fund, existu0103 u0026#34;miu0219careau0026#34; mai mare, semnalul de alarmu0103, imaginea de ansamblu, uneori subtil orchestrata u0219i intenu021bionat deraiata prin u0026#34;miu0219cu0103rileu0026#34; fizice de u0219old u0219i fund: u27a1ufe0fPuterea femininu0103, colaborarea femininu0103, senzualitatea femininu0103, celebrarea diversitu0103u021bii, multiculturalitate, contrazicerea lui Trump, curaj, empatie u0219i incluziune, bucurie pentru viau021bu0103 u0219i muuuuultu0103 muncu0103. Cel puu021bin, eu asta am vu0103zut. u27a1ufe0fu0218i, dacu0103 vreau su0103-mi fac u0219i un bine personal ca femeie, nu o su0103 mu0103 apuc su0103 critic 2 femei pe care nici nu le cunosc personal, ci o su0103 iau mesajul pe care ele l-au transmis artistic u0219i o su0103 mu0103 uit la viau021ba mea: 1ufe0fu20e3 u00cemi asum puterea personalu0103, chiar dacu0103 am u00eenvu0103u021bat cu0103 puterea poate fi u0219i u0026#34;reau0026#34;? 2ufe0fu20e3u00cemi folosesc vocea personalu0103 pentru a transmite un mesaj colectiv? 3ufe0fu20e3u00cemi asum senzualitatea feminina u0219i o exprim natural, ca fiind ceea ce este o laturu0103 a feminitu0103u021bii, nu IDENTITATEA mea? 4ufe0fu20e3Celebrez ru0103du0103cinile din care mu0103 trag, chiar dacu0103 sunt marginalizate de societate? P. S. Mulu021bumesc Liana Buzea cu0103 m-ai inspirat cu postarea ta Despe subiect. Eu ru0103mu0103sesem doar la ideea de bucurie u0219i multu0103 muncu0103 cu00e2nd am vu0103zut show-ul. @jlo @shakira #superbowl #superbowl2020 #superbowlud83cudfc8 #superbowllive