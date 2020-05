Sacando fuerzas: el video de Kimberly Loaiza tras el supuesto engaño de su esposo

View this post on Instagram

Si pudiera eliminar los errores de mi pasado, estaru00eda borrando toda la sabiduru00eda de mi presente. Una vez mu00e1s le pido una disculpa publica a toda mi familia y a mis seguidores por las imu00e1genes tan desagradables que tuvieron que ver, claramente el JD del pasado era un inmaduro que no pensaba en los problemas que hacer ese tipo de cosas podu00edan ocasionar, el JD del presente mu00e1s maduro y con una hija, no cometeru00eda esas estupideces de nuevo. Respeto para los que me apoyan a pesar de tanta acusaciu00f3n (la mayoru00eda falsas) y que les vaya bien a todos los que no creen en mi y decidieron irse, nacu00ed solo, por lo tanto si se van todos, volveru00eda a comenzar solo.