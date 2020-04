Fabián Mazzei atraviesa uno de los peores momentos de su vida

View this post on Instagram

Asu00ed te quiero recordar , gracias por todo lo que me diste y lo que hiciste por mi ,mamu00e1 ! Quien me va llamar todos los du00edas para saber cu00f3mo estoy ?,Se fue el ser mas hermoso que conocu00ed en la vida , pensar q no voy a escuchar tu voz , me mata!! Gracias por todo lo que me enseu00f1aste , por todo el amor incondicional, puro y desinteresado. Por tus consejos , tu risa. Lo que mu00e1s lamento es que con esta pandemia no te pudieron despedir como te lo merecu00edas . Esa gente que ayudaste con el paso de los au00f1os, que son muchos!! Tu familia te quiere y nunca te va olvidar por que estu00e1s en cada unos de nosotros Solo regalaste amor, desinteresado del bueno! Te amoooooo, Te voy a extrau00f1ar tanto que ya lo digo y me duele el alma! Fuiste luz en la tierra , seguro ya estu00e1s iluminado el cielo. Te amo mamu00e1!...nuestra Chiquita, como te decu00edan todos , mi chiqui..u2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f . QEPD ud83cudf08ud83cudf3a te regalamos una flor roja. El color q mas amabas! Hasta siempre mi hermosa Chiqui! ud83cudf39