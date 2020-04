El terrible drama de la conocida ex modelo Inés Rivero

La ex top model argentina Inés Rivero fue diagnosticada de esclerosis múltiple, una enfermedad en la que el sistema inmunológico degrada la cubierta protectora de los nervios e irrumpe en la comunicación entre el cerebro y el cuerpo.

Rivero vive junto a su familia en los Estados Unidos y en diálogo con la revista Hola Argentina relató: "En enero del año pasado empecé a sentirme rara y a los cuatro meses me diagnosticaron esclerosis múltiple. Soy una afortunada: me la descubrieron temprano. Pudieron diagnosticarme porque tengo dos lesiones: una en la parte posterior izquierda del cerebro y otra en la espina dorsal”.

La reconocida ex modelo agregó: "La enfermedad está en remisión; está latente, como dormida” y continuó detallando cuales fueron los síntomas que se le presentaron antes del diagnóstico. “Lo primero que noté fue que, cuando levantaba pesas, tenía que hacer más fuerza con el brazo derecho que con el izquierdo. Después, empecé a sentir unos calambres fuertes en el pie derecho y se me resbalaban cosas de la mano derecha. Tenía menos reflejos, no podía nadar en línea recta, el párpado derecho me temblaba bastante. Cada vez que notaba algo, buscaba en Internet y encontraba un denominador común: el sistema nervioso central. Otro día tuve una reacción en la piel: me ardía, me picaba. Fui a la dermatóloga y me recomendó que viera a un neurólogo”.

“Mi médico de cabecera me derivó con un especialista, que en un principio minimizó lo que le decía. Como soy insistente, conseguí que me hiciera una resonancia magnética. Salió una lesión en el cerebro y me mandó hacer un relevamiento del sistema nervioso central. Ahí apareció la segunda lesión: en la espina dorsal”, detalló Rivero.

Al descubrir la enfermedad a tiempo y tratarla, la ex top model hoy no presenta dificultades cognitivas o motrices. “Varía de persona en persona. En estos meses conocí a gente con manifestaciones fuertes de la enfermedad y diría que hasta me resulta incómodo decir que yo también la tengo. Si bien el panorama puede cambiar, tengo suerte de estar en este estadío. En mi caso, la esclerosis múltiple se ve muy poco. Tengo claro que puede despertarse en cualquier en momento y que la menopausia suele ser un disparador”.