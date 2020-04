El reencuentro virtual entre Lali Espósito y Peter Lanzani que es furor en las redes

Ayer, Telefe volvió a emitir el primer capítulo de Casi Ángeles a 13 años de su estreno en la pantalla chica. La ficción creada por Cris Morena fue un éxito en la Argentina y en otros países durante cuatro temporadas.

La inolvidable ficción estaba protagonizada por Emilia Attias, Nicolás Vázquez, Mariano Torre, Peter Lanzani, Lali Espósito, China Suárez, Nico Riera y Gastón Dalmau. Algunos de estos actores vivieron con gran emoción este reestreno, como Lali que hizo una transmisión en vivo en Instagram para contarles a sus seguidores lo contenta que estaba.

Este lunes, mientras Telefe pasaba el primer episodio, los cientos de fanáticos se sorprendieron cuando Espósito volvió a hacer una transmisión en vivo, pero esta vez junto a Lanzani, su ex compañero de elenco.

"Con ese pelo y esa barba si marcás la diferencia con Casi Ángeles, sos Tom Hanks en El Náufrago", le dijo la cantante, entre risas. "Prometo que me baño", le contestó Peter. Además, reconoció que no estaba enterado de que iban a volver a emitir la ficción: "Estaba a punto de ver una película de Lynch y me llamaste vos".

Ademas, la cantante señaló que aunque ambos tomaron caminos muy diferentes, mantienen un excelente vínculo. "Hay un cariño real entre nosotros dos y entre todo el equipo. No sé si todos los grupos de laburo tienen gente sana de corazón con buenas intenciones. Veo tus películas y me muero de emoción porque te conozco desde el momento cero que empezaste a actuar".

"Pasaron un montón de cosas, somos un grupo que nos queremos y nos apoyamos. Tenemos el objetivo claro de lo que queremos hacer", aseguró el actor. Luego, reflexionó: "Lo más importante es la búsqueda interior, qué es lo querés lograr, dedicarle tiempo, entrenamiento, con ímpetu y hacer diferentes proyectos tratando de encontrarte en los que hacés. Yo no lo tomo como un laburo".