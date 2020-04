¡Se convirtió en meme! La penosa torta de Marcos en "Bake Off"

Bake Off Argentina presentó un nuevo desafío técnico donde los siete reposteros debían realizar una torta vertical de pionono de avellanas. Cuando le tocó el turno a Marcos, el joven de 19 años, su preparación no tuvo una buena aceptación del jurado.

"Acá hubo un tema con la ganache y el batido, los dibujos son mas grandes... los motivos con manga, un poquito más chiquita", señaló la jurado Pamela Villar, mientras observaba la torta en su exterior. Al cortarla, Christophe Krywonis resaltó que "no está tan mal adentro, para mí es rica, la veo rica". Sin embargo, al momento de probarla, Damián Betular preguntó: "¿Soy yo o no tiene gusto a café? Yo no lo siento".

"Tuviste un problema con la manga, el ganache, el sabor del cardamomo está muy presente. No es una prueba que te haya quedado cómoda", le dijeron del jurado. A lo que Marcos intentó otorgar una respuesta que pueda justificar la decoración que realizó a su torta: "Me quedé corto de ganache, por eso la decoración".

Rápidamente la torta de Marcos se convirtió en tendencia en la red social Twitter.

el jurado si tiene que seguir probando las tortas de marcos

-Paula: ¿Cómo viene ese preparado de pionono?

-Marcos: Me preocupan los detalles de manga

Marcos viendo la torta de pionono de Samanta y la que hizo él

siento que el 2020 esta representado en la torta de marcos

La torta que pidieron / la de Marcos