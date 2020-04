¡Lo dijo! Gimena Accardi confesó el talento íntimo de Nico Vázquez

Gimena Accardi sorprendió a todos en las redes sociales al contar detalles de la intimidad de su pareja, Nicolás Vázquez, durante una transmisión en vivo que Yanina Latorre en Instagram. En este contexto, la actriz reveló el talento íntimo de su esposo.

Todo empezó con un vivo en Instagram de Martín Cirio (A.K.A La Faraona) con Accardi. Luego, Yanina Latorre y Lizardo Ponce, hicieron comentarios sobre el vivo pero sus mensajes no fueron leídos, lo que generó que la nueva dupla de la plataforma de las imágenes hablaran de ellos en su propio vivo.

En ese mismo momento, Accardi respondió "jajajaja soy lo menos cool del mundo, Yanina! Se nota que no viste el vivo. Bailé murga y me crié en flores, en la puerta de un pool, tomando birra del pico". Apenas la leyó, Yanina gritó: "Te vi! Te vi entera! Ninguno de los dos me saludó! Me sentí discriminada", reclamó. Y rápidamente la acorraló: "Mañana hago un vivo con vos y me vas a decir si te gusta que te chupen la con...".

De manera inesperada, Gimena respondió: "Por supuesto. Por suerte me casé con el mejor chupador de con... de la historia", le tiró. Segundos más tarde, agregó sin filtro: "Hace 13 años que me la chupa sin parar".

Lejos de pasar de largo, el comentario de la actriz generó una revolución primero en Instagram y luego en Twitter, con una oleada de internautas celebrando la verborragia de Gimena y elogiando a Nico Vázquez por su habilidad en las artes del amor.

Este talento no lo sabíamos @vazqueznico uD83EuDD73 https://t.co/LGVcVlfZN1 — A N G E L (@AngeldebritoOk) April 26, 2020